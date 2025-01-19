Максимальные настройки графики в игре были сделаны для компьютеров будущего.

Мем "а может ли *что-то* запустить Crysis" стал уже золотой классикой интернет-культуры. Требования игры к мощности компьютера поражали игроков, но вот, спустя почти 20 лет после релиза, создатель Crysis решил рассказать, почему так вышло.

Геймдиректор Crysis и основатель Crytek Джеват Йерли дал интервью для бумажного журнала PC Gamer, где поделился, что ультра-настройки графики в игре были предназначены не для 2007 года:

"Я хотел убедиться, что Crysis не устареет, что он рассчитан на будущее, то есть если я буду играть в него через три года, он должен выглядеть лучше, чем сегодня".

Йерли добавил, что запускать Crysis на максимальных настройках в 2007 году было самонадеянным решением: "Многие люди пытались сразу же выставить ультра-настройки. А я говорю: 'О, мы не для этого создали режим ультра или очень высокие'".

Видео дня

Сам разработчик хорошо относится к мему про "прожорливость" Crysis, который до сих пор используют как меру мощности компьютера: "В прошлом году Дженсен Хуанг из Nvidia анонсировал новую видеокарту и сказал: 'Да, на ней можно запустить Crysis'".

Ранее мы рассказывали, что программист, написавший Final Fantasy, впервые за много лет появился на публике и дал интервью японскому ТВ.

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