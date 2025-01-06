Главу Crytek Джевата Йерли несколько раз приглашали выступить на научные конференции.

Сооснователь Crytek Джеват Йерли создал один из прорывных шутеров 2000-х годов. Но, как оказалось, его знаменитый нанокостюм из Crysis едва не привёл Йерли на научную сцену, где он вполне мог бы выступать в роли гостя-звезды среди исследователей нанотехнологий.

В недавнем разговоре с журналистами из PC Gamer Йерли вспоминал: его однажды пригласили прочитать доклад на крупной конференции по нанотехнологиям, когда студия как раз продвигала Crysis и везде светилась фирменным нанокостюмом. При этом на конференции явно полагали, что разработчики действительно создали прорывную технологию:

"Но ведь у нас всё было ненастоящее! Я подумал: "Надо же, люди поверили, что мы занимаемся реальной наукой""

По словам геймдизайнера, именно неудовлетворённость тем, что Crysis просто развивал идеи Far Cry, заставила команду придумать нечто яркое и выделяющееся. Так в игру вошёл нанокостюм, который позволял игроку чувствовать себя сильнее, быстрее и даже становиться невидимым: "Мы пересмотрели культовые шутеры. От Halo до Half-Life, и поняли: нужен герой в необычном снаряжении, позволяющем выбирать разные стили боя."

Видео дня

Концепт носил на себе оттенки супергеройских фильмов, и поэтому долгие месяцы художники Crytek пытались найти дизайн, не похожий на костюмы из комиксов: "В итоге мы остановились на идее мышечного костюма, где волокна и технологии синхронизируются с телом. Он и смотрелся футуристично, и давал игроку возможность менять свой подход к сражениям на лету".

Ранее мы рассказывали, что создатель Mario Шигеру Миямото придумал трубы для Марио после того, как увидел водосточную систему на улице в Киото.

Вас также могут заинтересовать новости: