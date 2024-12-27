Нашли даже раннюю версию самой первой части, когда она ещё игралась от третьего лица.

Студия Halo Studios оказалась в центре внимания после того, как в сети всплыл архив весом почти 90 гигабайт с материалами по вселенной Halo.

В него вошли самые разные наработки, инструменты и документация, среди которых есть билды, датируемые ещё концом 90-х. По слухам, утечка связана с тем, что разработчики некоторое время назад привлекли к работе группу моддеров, чтобы восстановить вырезанные из серии элементы.

Огромный архив содержит редкие сборки разных частей франшизы, включая раннюю версию Halo образца 1999 года, где использовался вид от третьего лица. Многие фанаты уже принялись изучать необычные находки и прототипы, которые проливают новый свет на концепты Bungie, работавшей тогда над первым шутером о Мастере Чифе.

Ранее мы рассказывали, что Xbox собирается отказаться от концепта эксклюзивности своих игр. Компания будет делать игры эксклюзивными только в случае, если по разным причинам не получится портировать проект на другие устройства.

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