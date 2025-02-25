Компания использует нейросети для ассетов и внутриигровых артов.

Activision официально признала, что использует генеративный ИИ для создания внутриигровых ассетов в Call of Duty: Black Ops 6. Подтверждение появилось не в пресс-релизе, на странице игры в Steam, добавленном в соответствии с требованиями Valve.

Подозрения игроков по поводу ИИ-арта в Call of Duty возникли ещё в прошлом году, когда в косметическом наборе Yokai’s Wrath за 15 долларов обнаружили подозрительную карточку.

Позже игроки заметили странности в праздничном загрузочном экране Black Ops 6 (зомби с шестью пальцами), изображении Zombies Gobblegum и карточке Hard Breakup, в которой нейросеть "дорисовала" ремень на талии девушки в виде бесформенного артефакта.

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Стоит отметить, что, за исключением Yokai’s Wrath, большая часть спорных изображений - это бесплатные промо-материалы, а не платные косметические предметы.

В последнее время приходит много новостей про искусственный интеллект в разработке игр. Недавно глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что их недавняя разработка - Muse AI - в будущем обеспечит Xbox каталог игр, созданный искусственным интеллектом.

Ранее мы рассказывали, что игрок в Call of Duty два года таскал Activision по судам, чтобы его аккаунт в игре разбанили.

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