Ранее компания потребовала убрать из интернета версию эмулятора PS4, которая позволяла запустить Bloodborne в 60 FPS.

Дизайнер Лилит Уолтер, известная своими ретро-играми и огромной любовью к Bloodborne, переживает напряжённую неделю. Недавно она представила DLC для Nightmare Kart, её пародийной гоночной игры в стиле Bloodborne, добавив в игру снайперские винтовки. Однако одновременно с этим Sony ударила по её более раннему проекту - фанатскому демейку Bloodborne PSX, выпущенному в 2021 году.

В своём посте на Bluesky Уолтер рассказала, что Sony через компанию MarkScan потребовала удалить ссылки на скачивание Bloodborne PSX. Всё началось с того, что она опубликовала видео о проекте на YouTube, после чего получила уведомление о DMCA-страйке. Хотя сам ролик не затронули, Sony потребовала убрать ссылку на скачивание из описания. Разработчица подчинилась и объявила, что больше не будет выкладывать игру в открытый доступ.

Кроме того, MarkScan отправила жалобу на страницу Bloodborne PSX на Itch.io, обвинив Уолтер в цифровом пиратстве. Это особенно иронично, учитывая, что в прошлом Sony уже обращалась к ней по поводу Nightmare Kart (который первоначально назывался Bloodborne Kart), но тогда всё обошлось без жёстких мер: Уолтер просто изменила название игры.

Видео дня

Интересно, что Sony начала активное подавление фанатских проектов, связанных с Bloodborne. MarkScan также стоит за удалением 60 fps-патча для эмулятора ShadPS4, который позволял запустить игру с повышенной кадровой частотой на ПК. Автор патча Лэнс Макдональд заявил в соцсетях, что эта же компания была нанята Sony для удаления его работы.

Ранее мы рассказывали, что Playstation извинилась перед пользователями за продолжительный сбой в работе PSN. Все владельцы PS Plus получили 5 дополнительных дней подписки.

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