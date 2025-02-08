У нас есть Bloodborne дома.

Пока фанаты Bloodborne продолжают мечтать о ПК-версии игры, альтернативный вариант в виде пародийных гонок Nightmare Kart получает первое крупное дополнение.

Разработчики из LWMedia анонсировали DLC под названием The Old Karts, которое добавит в игру новую мини-кампанию, дополнительные трассы, гонщиков, карты, усиления и игровые режимы. Как и оригинальная версия, расширение будет распространяться бесплатно.

Nightmare Kart изначально называлась Bloodborne Kart, но Sony оперативно вмешалась и заставила сменить название. Несмотря на это, игра стала хитом среди поклонников оригинала. У неё крайне положительные отзывы в Steam, а необычное сочетание стимпанк-гонок и лондонского готического ужаса нашло отклик у тысяч игроков.

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В трейлере The Old Karts разработчики отсылают к знаменитой речи Мастера Виллема из Bloodborne и демонстрируют новые механики, включая снайперские винтовки. Игроки смогут использовать оружие против соперников или расставленных на трассах врагов, среди которых, например, гарпии.

LWMedia активно делится деталями разработки на своём Patreon, показывая новые виды транспорта и врагов. Среди них – жуткая призрачная женщина в окровавленной ночной рубашке и байк, вдохновлённый викторианским пенни-фартингом. Дата выхода DLC пока не объявлена, но разработчики заверяют, что релиз состоится "когда будет готово".

Nightmare Kart остаётся лучшим способом поиграть в Bloodborne на ПК без эмуляции. Недавно бывший топ-менеджер Playstation предположил, что сам Хидэтака Миядзаки хотел бы сделать порт на ПК лично, но не может.

Тем временем Sony больше занята тем, чтобы усложнить запуск Bloodborne на ПК, например, недавно компания заставила удалить патч для эмулятора PS4, который позволял играть в Bloodborne в 60 FPS.

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