Это уже третья отменённая игра Playstation за поcледние 2 недели.

MMO во вселенной Horizon, которую, по слухам, разрабатывала корейская компания NCSoft в сотрудничестве с Sony, похоже, так и не доберётся до релиза.

Издание MTN сообщает, что в ходе "анализа перспектив" сразу несколько проектов в NCSoft были закрыты, в том числе и тот, что носил кодовое название Project H (ранее фигурировал как Project Skyline), та самая MMO по Horizon.. В актуальном расписании студии упоминаний об игре уже не осталось.

Ранее ходили слухи, что этим MMO-сеттингом Sony планировала привлечь дополнительную аудиторию на мобильных устройствах и ПК, расширив тем самым присутствие франшизы Horizon.

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Напомним, что за последние две недели это уже третья игра-сервис от Playstation, которую отменили даже не анонсировав. Джейсон Шрайер из Bloomberg сообщал, что Sony отменила две многопользовательских игры, одна из которых должна была происходить во вселенной God of War. Разработкой проектов занимались создатели Days Gone из Bend Studio и Bluepoint Games, которые известны ремейком Demon Souls.

Ранее мы рассказывали, что французское игровое издание Gamekult случайно раскрыло дату релиза DOOM: The Dark Ages.

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