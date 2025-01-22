Новая глава серии мясного шутера может выйти уже 15 мая.

Новая часть серии DOOM: The Dark Ages может выйти уже этой весной, 15 мая.

Такую информацию заметили на сайте крупного игрового издания Gamekult. Одному из пользователей пришло уведомление, что на портале появилась статья с заголовком "DOOM: The Dark Ages уничтожит инфернальные легионы 15 мая 2025 года". Похоже, что это запланированная публикация, ведь на самом сайте такой новости не найти.

Также в тело уведомления попал первый абзац статьи: "Незаметно, как гвоздь в глотку (к нашей огромной радости), средневековый приквел DOOM: The Dark Ages скоро прольет кровь и кишки на наших консолях, о чем стало известно из нового Xbox Developer_Direct сегодня днем."

Видео дня

Напомним, что завтра, 23 января, пройдёт презентация Xbox Developer Direct, на которой, среди прочего, был заявлен показ DOOM: The Dark Ages.

Кроме того, авторитетный инсайдер NateTheHate заявлял, что релиз нового DOOM планируется в мае. Также по информации инсайдера, за месяц до этого Microsoft выпустит свой новый эксклюзив South of Midnight.

Также на днях мы рассказывали, что директор маркетинга Hollow Knight: Silksong заверил фанатов, что игра существует и всё ещё находится в разработке.

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