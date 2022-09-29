В список попали шутер, файтинг и гоночная аркада.

Sony объявила октябрьскую подборку бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus всех уровней — Essential, Extra и Deluxe. В список вошли Hot Wheels Unleashed, Injustice 2, Superhot.

Указанные проекты можно будет добавить в личную библиотеку с 4 по 31 октября. Все они доступны для пользователей PS4 и PS5. А Hot Wheels Unleashed имеет нативную версию для PlayStation 5.

До 4 октября пользователи вольны обзавестись сентябрьской подборкой бесплатных игр. В нее включены Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus и TOEM.

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Подробнее о новых бесплатных проектах для подписчиков PS Plus

Hot Wheels Unleashed — это гоночная аркада от студии Milestone S.r.l. В игре представлено несколько режимов, включая соревнования с разделенным экраном и сетевые состязания. Все машины в проекте взяты из вселенной Hot Wheels. Трассы тоже сооружены по ее канонам и включает много зигзагов, крутых поворотов, трамплинов и так далее. Преодолеть часть препятствий можно только на высокой скорости. А отличительной чертой Hot Wheels Unleashed выступает детальный редактор треков.

Injustice 2 — это файтинг с героями из комиксов DC от студии NetherRealm и издательства Warner Bros. Interactive Entertainment. В игре реализована полноценная сюжетная кампания о противостоянии супергероев с Брейниаком. Проект также включает мультиплеер и возможность устраивать состязания за одним экраном. Сражения в Injustice 2 выполнены по канонам Mortal Kombat: у каждого из бойцов есть свой набор уникальных приемов, сильные и слабые стороны. Умения складываются в комбинации, которые наносят огромный урон, если враг их не прерывает.

За выпуск шутера Superhot отвечала польская студия Superhot Team. Сюжет в проекте рассказывает, как главный герой тестирует одноименную игру. Однако постепенно он начинает взаимодействовать с виртуальным миром не совсем обычным образом. Главное достоинство Superhot — это инновационный геймплей. Время в шутере движется только вместе с игроком. Если замереть, то все вокруг тоже застынет. Такая особенность позволяет планировать тактику сражений и предугадывать действия противников.

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