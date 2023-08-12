Видео подтверждает ранее появившуюся информацию о дизайне PS5 Slim – она будет не такой уж и "тонкой".

Слухи о том, что Sony готовит обновленную версию PlayStation 5 со съемным дисководом, ходят уже давно. Анонсировать ее должны уже в этом месяце, а выйдет она в ближайшие месяцы и будет стоить 399 долларов. Сегодня в сети появилось видео, на котором эту консоль показали с разных сторон.

Несмотря на то, что этот вариант консоли неофициально получил название PS5 Slim, консоль получилась не очень тонкой, но все-таки меньше, чем FAT-версия. Впрочем, главное ее отличие – съемный дисковод. Скорее всего, Sony будет продавать его отдельно.

Кроме того, на опубликованном видео, на передней панели, можно увидеть два разъема USB-C, тогда как актуальные модели PS5 оснащены по одному разъему USB-C и USB-A.

Ожидается, что обновленная консоль не будет отличаться по характеристикам от предыдущих ревизий. Однако съемный дисковод сделает PS5 Slim желанным продуктом как среди геймеров, предпочитающих физические издания, так и тех, кто выбирает цифровые версии игр.

Кроме того, ранее сообщалось, что Sony также работает над PlayStation 5 Pro с более производительным железом. Инсайдеры уверяют, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, состоится в ноябре следующего года.

Предполагается, что в будущем Sony вовсе перестанет выпускать существующие версии PlayStation 5. Таким образом модель Slim заменит на рынке Digital Edition, а "прошка" станет альтернативой базовой PlayStation 5 с дисководом.

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