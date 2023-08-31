Подорожание случится на всех тарифах.

Компания Sony объявила об увеличении цен на годовую подписку PlayStation Plus, которая предоставляет доступ к большому перечню игр за ежемесячную плату.

Повышение цен коснется игроков всех регионов – местами ценники выросли достаточно ощутимо, что геймеры восприняли достаточно отрицательно.

Новые цены на тарифы выглядят следующим образом:

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Годовая подписка на PS Plus Essential — с $59.99 до $79.99 (3000 грн).

Годовая подписка PS Plus Extra — с $99.99 до $134.99 (5000 грн).

Годовая подписка PS Plus Premium — с $119.99 до $159.99 (5900 грн).

Изменения вступят в силу 6 сентября 2023 года, но текущих подписчиков повышение цены не наступит вплоть до следующей даты продления,

В Sony говорят, что "корректировка позволит продолжить радовать пользователей высококачественными играми". В то же время игровые журналисты отмечают, что в ближайшее время Sony проведет State of Play и, якобы, это шоу связано со столь резким повышением цен на PS Plus.

Также стало известно, что в следующем месяце библиотека цифрового сервиса пополнится следующими играми – Saints Row, Black Desert: Traveler Edition и Generation Zero. Все игры можно будет забрать с 5 сентября по 3 октября.

State of Play может пройти 12 сентября – пока что официально это информация не подтверждена. На ней почти точно представят PS5 Slim – обновленную версия PlayStation 5 со съемным дисководом. Стоить она будет 399 долларов, а съемный дисковод можно будет приобрести отдельно.

Параллельно Sony работает над PS5 Pro с более производительным железом. Ожидается, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз, скорее всего, состоится в ноябре следующего года.

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