Пользователям не понравился анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

Сегодня украинская студия GSC Game World анонсировала S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Это инициатива, посвященная продаже NFT по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Разработчики используют технологию блокчейна, чтобы торговать уникальными цифровыми предметами. Некоторые из них позволят наделить NPC в проекте внешностью покупателей. Анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse не понравился части аудитории. Пользователи начали обвинять GSC в мошенничестве и требовать удалить S.T.A.L.K.E.R. 2 из Steam.Читайте такжеИгроки смогут завладеть частичкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и стать персонажами в проекте

Ранее Valve запретила размещать на своей площадке проекты на базе блокчейна и NFT. Цифровые предметы сейчас активно используются в теневых схемах, например, для отмывания денег. По мнению части игроков, компания теперь должна удалить S.T.A.L.K.E.R. 2 из собственного магазина. Люди также считают, что GSC поступила нечестно, когда начала принимать предварительные заказы на игру за полгода до анонса S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.

Дальнейшее разбирательство

Модератор форума Steam уже ответил на претензии игроков.

Он заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не основывается на NFT и блокчейне. Просто пользователи могут покупать токены, связанные с проектом. А это не запрещено правилами магазина Valve.

GSC на критику пока никак не отреагировала. Наверняка компания скоро выступит с заявлением, чтобы избежать репутационных потерь.

Автор: Назар Степорук