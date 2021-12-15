Сегодня украинская студия GSC Game World анонсировала S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Это инициатива, посвященная продаже NFT по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Разработчики используют технологию блокчейна, чтобы торговать уникальными цифровыми предметами. Некоторые из них позволят наделить NPC в проекте внешностью покупателей. Анонс S.T.A.L.K.E.R. Metaverse не понравился части аудитории. Пользователи начали обвинять GSC в мошенничестве и требовать удалить S.T.A.L.K.E.R. 2 из Steam.Читайте такжеИгроки смогут завладеть частичкой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и стать персонажами в проекте
Ранее Valve запретила размещать на своей площадке проекты на базе блокчейна и NFT. Цифровые предметы сейчас активно используются в теневых схемах, например, для отмывания денег. По мнению части игроков, компания теперь должна удалить S.T.A.L.K.E.R. 2 из собственного магазина. Люди также считают, что GSC поступила нечестно, когда начала принимать предварительные заказы на игру за полгода до анонса S.T.A.L.K.E.R. Metaverse.
Дальнейшее разбирательство
- Модератор форума Steam уже ответил на претензии игроков.
- Он заявил, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не основывается на NFT и блокчейне. Просто пользователи могут покупать токены, связанные с проектом. А это не запрещено правилами магазина Valve.
- GSC на критику пока никак не отреагировала. Наверняка компания скоро выступит с заявлением, чтобы избежать репутационных потерь.