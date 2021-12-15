Украинская студия GSC Game World устроит продажу NFT.

Неожиданные новости поступили из стана GSC Game World. Украинская студия заявила, что устроит продажу NFT по S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Так называются уникальные цифровые предметы, которые включают имя своего владельца. Для реализации этой инициативы используется технология блокчейн.

Как передает портал The Verge, проект именуется S.T.A.L.K.E.R. Metaverse. Он создан в партнерстве с платформой DMarket, которая специализируется на NFT, и позволит людям завладеть частичкой S.T.A.L.K.E.R. 2. Отдельные пользователи даже смогут стать "металюдьми". Под этим термином скрывается право наделить своей внешностью одного из неигровых персонажей в грядущем сиквеле.Читайте такжеМутанты, фракции и аномалии: появилось много новой информации и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2

В январе 2022 года GSC Game World устроит аукцион NFT. На нем будут продаваться токены, которые позволят превратиться в "метачеловека", то есть попасть в S.T.A.L.K.E.R. 2 в качестве NPC. Затем авторы выделят период для торгов между покупателями. За это время разрешается реализовать свое право стать неигровым персонажем и заработать на сделке. Далее GSC закроет возможность продавать NFT "металюдей". Владельцам токенов понадобится явиться в офис студии, где их внешность оцифруют и перенесут в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Что еще нужно знать о S.T.A.L.K.E.R. Metaverse

NPC на основе внешности покупателей NFT будут невероятно детализированными. Однако разработчики подчеркнули, что не используют для их создания инструмент MetaHuman Creator от Epic Games.

Студия планирует выпустить разные NFT, а не только с правом превратиться в "метачеловека". Все они будут косметическими и никак не повлияют на геймплей.

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Автор: Назар Степорук