Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem), который неоднократно публиковал правдивую информацию об играх серии Resident Evil, порадовал свежей утечкой фанатов God of War Ragnarök. Он опубликовал рисунок с Одином из грядущего экшена.
На изображении громовержец выглядит старцем с хмурым лицом, бородой и длинными обвисшими волосами. Глаза бога светятся красным и источают какую-то злую энергию. А вот об одежде что-то сказать тяжело. Картинка обладает не лучшим качеством и демонстрирует только верхнюю часть персонажа. Пока можно утверждать лишь о синем плаще и сумке. На последнюю намекает ремень, перекинутый через левое плечо.
Стоит отметить, что это только концепт, и финальный вариант Одина может отличаться. По словам Dusk Golem, лицо громовержца на рисунке до конца не проработано. Инсайдер также сказал, что у Sony уже готов новый трейлер God of War Ragnarök с демонстрацией геймплея. Но когда компания собирается его показать, точно неизвестно.
Напомним, творческий директор игры Раф Грассетти называл Одина самым тяжелым персонажем из всех, кого создавала команда.
God of War Ragnarök — основные подробности
- Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.
- По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.
- Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.
- В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.