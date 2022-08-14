Dusk Golem отметился новой любопытной утечкой.

Инсайдер AestheticGamer (он же Dusk Golem), который неоднократно публиковал правдивую информацию об играх серии Resident Evil, порадовал свежей утечкой фанатов God of War Ragnarök. Он опубликовал рисунок с Одином из грядущего экшена.

На изображении громовержец выглядит старцем с хмурым лицом, бородой и длинными обвисшими волосами. Глаза бога светятся красным и источают какую-то злую энергию. А вот об одежде что-то сказать тяжело. Картинка обладает не лучшим качеством и демонстрирует только верхнюю часть персонажа. Пока можно утверждать лишь о синем плаще и сумке. На последнюю намекает ремень, перекинутый через левое плечо.

Стоит отметить, что это только концепт, и финальный вариант Одина может отличаться. По словам Dusk Golem, лицо громовержца на рисунке до конца не проработано. Инсайдер также сказал, что у Sony уже готов новый трейлер God of War Ragnarök с демонстрацией геймплея. Но когда компания собирается его показать, точно неизвестно.

Напомним, творческий директор игры Раф Грассетти называл Одина самым тяжелым персонажем из всех, кого создавала команда.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

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