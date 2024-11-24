При этом за всё прохождение он не убил ни одного животного или магического существа.

Один из пользователей Reddit слишком буквально воспринял принципы Тёмного Братства из TES и прошёл Skyrim убивая врагов только скрытым ударом.

Реддитор под ником Peterlerock поделился своим необычным прохождением TES V: Skyrim. Игрок смог убить 999 людей с помощью скрытой атаки, при этом за всю игру он не тронул ни одного животного, драугра или Даэдра. Своей тысячной целью Peterlerock выбрал императора Тит Мида второго, которого можно встретить в финале цепочки квестов Тёмного Братства.

Сам Peterlerock рассказал, что для такого прохождения он собрал билд иллюзиониста. Также игрок не проходил квесты, связанные с вампирами, двемерами или драуграми, чтобы не портить статистику:

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"Кажется, я хотя бы раз зачистил все места в игре от бандитов/изгоев/черных магов. Приходится жалеть ворожей и случайных вампиров (например, Херна для Темного братства)"

Ещё Peterlerock поделился, что не использовал многие навыки в начале игры, такие как красноречие, взлом и тому подобное, чтобы не повышать уровень врагов. Любимыми заклинаниями игрока оказались "Приглушение шагов" и "Успокоение". Тогда игра проходится как будто на лёгкой сложности, рассказал Peterlerock.

Ранее мы рассказывали, что блогер смог полностью пройти Baldur's Gate 3 от первого лица с помощью модов. Результат получился настолько интересным, что Свен Винке, геймдиректор игры, захотел повторить эксперимент.

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