Студия Mundfish так и не назвала Россию агрессором.

В Twitter разгорелся скандал вокруг российской студии Mundfish и ее грядущей игры Atomic Heart. Разработчики долго молчали о войне в Украине, а теперь решили выразить свою позицию. Они обошлись без конкретики, из-за чего получили огромную порцию критики в свой адрес.

На официальном аккаунте Mundfish в Twitter появилось следующее сообщение: "Ребята, мы приняли к сведению вопросы, связанные с позицией компании Mundfish. Мы хотим заверить вас, что Mundfish — это разработчик и студия с глобальной командой, сосредоточенной на инновационной игре, и, несомненно, организация, выступающая за мир против насилия над людьми".

Публикация вызвала много негодования. Компанию просили высказаться о войне в Украине. А студия не только не упомянула ее, но и решила не называть Россию агрессором. Украинские и иностранные пользователи раскритиковали Mundfish за такое обтекаемое сообщение. А вот игроки из РФ бросились защищать разработчиков, мол, у них будут проблемы, если напрямую осудить вооруженную агрессию в Украине.

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Позиция Mundfish насчет войны

Студия официально зарегистрирована на Кипре, что свойственно для российских игровых команд. Однако ее основные офисы расположены в РФ.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину Mundfish сохраняла молчание. И только сейчас она выступила с "позицией" — накануне релиза Atomic Heart, которая будет продаваться и на мировых рынках благодаря сотрудничеству с Focus Entertainment. Это один из немногих издателей, продолжающих вести бизнес в РФ.

Среди инвесторов Mundfish есть российская корпорация "Газпром", напрямую финансирующая вооруженную агрессию в нашей стране.

Украинцы призвали бойкотировать Atomic Heart всеми способами. Они также обратились к Valve и Epic Games с просьбой не распространять игру в Steam и Epic Games Store.

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