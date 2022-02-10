Игра должна выйти до конца текущего года.

Студия Mundfish опубликовала новый трейлер шутера Atomic Hearts. В ролике разработчики объявили примерные сроки релиза игры и раскрыли кое-какие подробности сюжета.

Сначала на видео показывается Предприятие №3826 — главное место действия проекта. Здесь разрабатывалась нейросеть "Коллектив 2.0", которая позволила бы людям быстро осваивать любые знания. Однако в комплексе по неизвестным причинам произошел бунт роботов. Механические существа захватили Предприятие и уничтожили почти весь персонал. Разобраться в инциденте должен главный герой — майор Нечаев.

В трейлере показывается, как он проникает на территорию закрытого комплекса, сражается с механизмами и встречается с разными персонажами. Один из них – девушка с цветными волосами, а второй — бабуля, которая использует нецензурную лексику. Зрелищные битвы в ролике сопровождаются композициями Мика Гордона, композитора DOOM. А в конце трейлера разработчики объявили сроки релиза игры. Она выйдет в период с сентября по декабрь 2022 года.

Подробнее об Atomic Hearts

В игре реализованы просторные локации, которые наполнены головоломками и разными ресурсами. Последние применяются для создания полезных предметов и улучшения оружия.

Atomic Hearts отметится разнообразными сражениями. Пользователи смогут вступать в ближний бой, драться на дистанции и применять активные навыки, которые доступны благодаря полимерной перчатке главного героя.

Одной из центральных особенностей проекта станет искусственный интеллект. Если в какой-то точке мира поднимается тревога, туда сразу отправляется подкрепление. Поэтому иногда лучше действовать скрытно.

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