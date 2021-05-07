Новая часть Resident Evil уже доступна на ПК, PS5, Xbox Series X и консолях прошлого поколения.

Сегодня хоррор Resident Evil Village вышел на ПК, консоли PlayStation и Xbox. Но еще за день до релиза он успел собрать внушительное число зрителей на Twitch – за игрой наблюдало в пике свыше 430 тысяч зрителей.

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Согласно статистике сайта TwitchTracker, игра демонстрировалась на более чем 370 каналах.

На Metacritic хоррор Resident Evil Village получил 84 балла на основе 72 рецензий критиков. Журналисты отмечают, что новая часть игры стала менее пугающей, но зато более кинематографичной. Village идет по стопам Resident Evil 7, хоть и не во всех аспектах.

По новым правилам агрегатора, пользователи смогут выставлять свои оценки только вечером 8 мая.

Релизный трейлер Resident Evil Village

Действие Resident Evil Village разворачивается спустя несколько лет после событий седьмой части. Главный герой, Итан Уинтерс, вместе со своей женой Мией вернулся к обычной жизни, пытаясь забыть произошедшее в доме семьи Бэйкеров. Но вскоре у них на пороге появляется Крис Редфилд. Он убивает Мию, а Итана и его дочь забирает с собой. В дороге их автомобиль попадает в аварию, после которой Крис и ребенок исчезают, а Итан оказывается в заснеженной деревне, где и развернется основной сюжет Village.

В новой части игроки встретятся с оборотнями, вампирами и прочими монстрами, а также со ставшей знаменитой леди Димитреску.

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Автор: Сергей Коршунов