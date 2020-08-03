Ремейк Resident Evil 3 разошелся тиражом в 2,7 миллиона копий

Общие продажи всей серии Resident Evil составили 103 миллиона копий.

Ремейк зомби-хоррора Resident Evil 3 разошелся тиражом в 2,7 миллиона копий за три месяца. Это на 1,5 миллиона копий меньше, чем у ремейка второй части Resident Evil за аналогичный период.

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Об этом говорится в свежем отчете студии Capcom за первый первый квартал текущего финансового года.

Несмотря на менее удачный старт Resident Evil 3, общие продажи студии выросли на 32,2%, а операционная прибыль — на 39,1% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Также на фоне пандемии COVID-19 выросли цифровые продажи. К примеру, тираж Monster Hunter: World по состоянию на 30 июня составил 16 миллионов копий, включая 5,8 миллиона копий крупного дополнения под название Iceborne.

Кроме того, студия обновила данные по продажам своих самых крупных игровых серий.

Общий тираж игровых серий Capcom:

Resident Evil – 103 миллиона копий

Monster Hunter – 64 миллиона копий

Street Fighter — 45 миллионов копий

Mega Man — 36 миллионов копий

Devil May Cry — 22 миллиона копий

Dead Rising — 14 миллионов копий

Напомним, ремейк зомби-хоррора, Resident Evil 3, вышел 3 апреля на PlayStation 4, Xbox One и ПК. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 77 баллов от критиков и 5,4 балла от пользователей.

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