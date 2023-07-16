Игра появится не раньше, чем в 2028 году.

В июне этого года анонсу The Elder Scrolls VI исполнилось пять лет. Фанаты и обычные геймеры с нетерпением ждут преемника Skyrim и время от времени создают проекты со своими видением шестой части Древних Свитков.

Один из самых интересных реализован автором-YouTube-канала Unreal Concepts, который представил, как мог бы выглядеть TES 6 на современном движке Unreal Engine 5. Для ролика он использовал работы художников с ArtStation, которые визуализировали различные локации из средневекового фэнтези.

Освещение, постобработка, текстуры высокого качества, частицы и общий уровень детализации изображения – именно такую графику хотят фанаты серии. Словом, лучше включить видео.

Да, кажется, что нет ничего более бесполезного, чем попытка представить игру от Bethesda на движке Unreal Engine 5, учитывая, что разработчик крепко держится за свой порядком устаревший Creation Engine. Тем не менее, такой эксперимент может дать фанатам хотя бы некоторое представление о том, какого технологического скачка стоит ожидать фанатам.

Что известно о The Elder Scrolls VI

Шестую часть серии анонсировали на выставке Е3 2018 туманным тизером. В нем показывалась неизвестная локация и город вдали. К слову, на той же презентации состоялся анонс Starfield, который выходит уже 6 сентября.

Все указывает на то, что мы еще долго будем ждать выхода игры. По словам руководителя разработки Тодд Говард, ее создание займете еще "пять с лишним лет", то есть при самом оптимистичном раскладе она выйдет в 2028 году.

Bethesda хочет сделать TES 6 такой же популярной, как Skyrim. Такой подход сразу меняет отношение к разработке.

Согласно многочисленным слухам, действия The Elder Scrolls VI разворачиваются в двух провинциях Тамриэля – Хаммерфелле и Хай Роке.

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