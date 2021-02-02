Разработчики уже открыли предзаказ на Mass Effect Legendary Edition / фото BioWare
Студия BioWare объявила дату релиза ремастера знаменитой космической трилогии Mass Effect. Переиздание с подзаголовком Legendary Edition выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4 уже этой весной – 14 мая.
Консольные версии будут работать в режиме обратной совместимости на новом поколении – PlayStation 5 и Xbox Series X, сообщает издание IGN.
Трейлер Mass Effect Legendary Edition
Подробности переиздания трилогии Mass Effect
- В Mass Effect Legendary Edition войдут три части игры, а также 40 дополнений, среди которых не только сюжетный контент, но и оружие, а также доспехи.
- Сами игры будут работать на том же движке – Unreal Engine 3. Однако разработчики улучшили качество текстур и моделей персонажей, поменяли работу освещения и добавили дополнительные визуальные эффекты.
- Разработчики обещают, что трилогия будет работать в разрешении 4K Ultra-HD
- У трилогии будет общий клиент и редактор персонажей. А вот мультиплеер из игры вырезали.
Студия уже открыла предзаказы на Mass Effect Legendary Edition. К примеру, в PlayStation Store за игру просят 2199 грн.
О серии Mass Effect
- Mass Effect – это культовая серия ролевых игр от студии BioWare. Действия оригинальной трилогии разворачивается в XXII веке.
- Главным героем первых трех частей франшизы был капитан космического корабля "Нормандия" Шепард. История рассказывает о борьбе с древними инопланетными машинами, известными как Жнецы.
- Трилогия получила признание у игроков, собрав множество наград.
- В 2017 году вышла четвертая часть Mass Effect с подзаголовком Andromeda. Сюжет последней игры разворачивается через 600 лет, после событий трилогии. Andromeda была прохладно встречена фанатами первых трех частей.
- В декабре 2020 года на церемонии The Game Awards 2020 был представлен дебютный трейлер новой части Mass Effect.