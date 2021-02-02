В Mass Effect Legendary Edition войдут три части игры и 40 дополнений.

Студия BioWare объявила дату релиза ремастера знаменитой космической трилогии Mass Effect. Переиздание с подзаголовком Legendary Edition выйдет на ПК, Xbox One и PlayStation 4 уже этой весной – 14 мая.

Консольные версии будут работать в режиме обратной совместимости на новом поколении – PlayStation 5 и Xbox Series X, сообщает издание IGN.

Трейлер Mass Effect Legendary Edition

Подробности переиздания трилогии Mass Effect

В Mass Effect Legendary Edition войдут три части игры, а также 40 дополнений, среди которых не только сюжетный контент, но и оружие, а также доспехи.

Сами игры будут работать на том же движке – Unreal Engine 3. Однако разработчики улучшили качество текстур и моделей персонажей, поменяли работу освещения и добавили дополнительные визуальные эффекты.

Разработчики обещают, что трилогия будет работать в разрешении 4K Ultra-HD

У трилогии будет общий клиент и редактор персонажей. А вот мультиплеер из игры вырезали.

Студия уже открыла предзаказы на Mass Effect Legendary Edition. К примеру, в PlayStation Store за игру просят 2199 грн.

О серии Mass Effect

Mass Effect – это культовая серия ролевых игр от студии BioWare. Действия оригинальной трилогии разворачивается в XXII веке.

Главным героем первых трех частей франшизы был капитан космического корабля "Нормандия" Шепард. История рассказывает о борьбе с древними инопланетными машинами, известными как Жнецы.

Трилогия получила признание у игроков, собрав множество наград.

В 2017 году вышла четвертая часть Mass Effect с подзаголовком Andromeda. Сюжет последней игры разворачивается через 600 лет, после событий трилогии. Andromeda была прохладно встречена фанатами первых трех частей.

В декабре 2020 года на церемонии The Game Awards 2020 был представлен дебютный трейлер новой части Mass Effect.

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Автор: Сергей Коршунов