Однако хакер не собирается сдаваться, а наоборот, хочет выложить ещё какие-то материалы.

Прошлым летом в интернете произошла крупная утечка ещё невышедших шоу от Netflix. На пиратских сайтах стали появляться слитые материалы сериалов, включая ожидаемые зрителями продолжения "Аркейн" и "Игры в кальмара".

Похоже, Netflix очень хочет знать, кто за этим стоит. Компания через суд потребовала у Discord раскрыть личные данные пользователя под ником jacejohns4n, который взял на себя ответственность за утечки. Netflix хочет знать настоящее имя юзера, фактический адрес проживания, IP-адрес, мобильный номер и адрес электронной почты.

Этот же пользователь также сливал целые серии аниме "Дандадан" и "Ранма 1/2". Jacejohns4n говорит, что ему это удалось благодаря другу, который работает в студии озвучки.

Видео дня

Однако, похоже, самого Джейса интерес со стороны Netflix мало волнует. Недавно он записал видео, в котором перечислил все свои "достижения": "Меня зовут Джейс Фохр Джонсон. Я ответственен за самую ужасную утечку в истории стриминга. Я слил второй сезон "Аркейн", третий сезон "Трепет сердца", фильм про Планктона, "Терминатор: Зеро", "Дандадан", "Зачарованный" и многие другие сериалы."

Джейс отметил, что это только начало его некоего "плана", который сейчас пребывает только на первом этапе, но совсем скоро начнётся его вторая фаза:

"Я продолжу выкладывать новые фильмы и сериалы. Я знаю, что делаю. У меня есть план. Все это спланировано, и мы находимся на первой фазе. Вторая фаза на подходе."

Интересно, предусмотрел ли он в своём плане судебные разбирательства с многомиллиардной корпорацией...

Ранее мы рассказывали, что в шоу от Netflix заиграла украинская народная песня. В сериале "Императрица" была исполнена ария из "Наталки Полтавки".

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