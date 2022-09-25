Анимационный сериал Cyberpunk: Edgerunners привлек к экшен-RPG CD Projekt RED много внимания.

На прошлой неделе состоялась премьера Cyberpunk: Edgerunners – аниме по мотивам Cyberpunk 2077. Зрителям Netflix стали сразу доступны все десять эпизодов. И как оказалось, произведение понравилось множеству людей. Оно стало настолько популярным, что в Cyberpunk 2077 начала массово возвращаться аудитория. В Steam даже удалось установить новый рекорд по онлайну, если не учитывать показатели после релиза.

Когда экшен-RPG CDPR вышла, то отметилась сумасшедшей статистикой в магазине Valve. На релизе в игре зафиксировали более 1 миллиона одновременных пользователей. Это абсолютный рекорд среди одиночных проектов в Steam. Ранее первое место принадлежало Fallout 4 с показателем около 473 тысяч человек.

Однако сразу после запуска Cyberpunk 2077 подверглась существенной критике из-за багов и технического состояния консольных версий. В результате за три месяца онлайн в Steam снизился до 25 тысяч. Даже The Witcher 3: Wild Hunt 2015 года начала в какой-то момент обгонять Cyberpunk 2077.

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Плачевная ситуация наблюдалась до релиза Edgerunners. После выхода аниме онлайн в экшен-RPG начал стремительно расти, как и количество просмотров на Twitch. На момент написания новости в Cyberpunk 2077 в Steam развлекаются более 136 тысяч человек. И это рекорд, если на учитывать показатели после релиза. Сможет ли игра удержать аудиторию, пока неизвестно, но CD Projekt RED уже готовит очередное большое обновление с контентом по мотивам Edgerunners. А в следующем году ожидается выпуск сюжетного дополнения.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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