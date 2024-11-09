Джейк Ламперт сыграет некоего Бранко.

Похоже, что Ведьмак 4 скоро перейдёт в стадию активной разработки. Стал известен первый актёр, который сыграет одного их персонажей в игре.

На агрегаторе актёров Spotlight заметили страницу актёра Джейка Ламперта, у которого в портфолио значится работа над The Witcher 4: Project Polaris. Джейк сыграет персонажа по имени Бранко. На сайте указан 2025 год, можно предположить, что съёмки нового Ведьмака начнутся уже в следующем году.

До этих пор о Ведьмаке 4 не было известно практически ничего. История Геральта из Ривии завершена, а новая игра станет перезапуском. Проект разрабатывается на движке Unreal Engine 5, а не REDengine, как все игры CD Project RED, начиная с Ведьмак 2: Убийцы Королей.

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Кроме того, несмотря на то, что история Геральта закончена, Даг Кокл, актёр, который озвучил Белого Волка в английской версии, подтвердил, что Геральт всё таки появится в Ведьмаке 4.

Мы знаем только, что Геральт будет участвовать в игре, но не знаем, насколько сильно, и игра не будет сосредоточена на Геральте, так что в этот раз речь пойдет не о нем.

Ранее мы рассказывали, что YouTube блогер, специализирующийся на изучении Ведьмака 3, нашёл уникальный геймовер в случае смерти Геральта в ходе одного из заданий.

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