Моддер сделал Next-gen версию HD Reworked Project / Фото - CD Projekt RED

Моддер потратил четыре года на улучшение "Ведьмака 3" и выпустил впечатляющий HD-пак текстур

Моддер под ником Halk Hogan поделился своим уникальным проектом для "Ведьмака 3". За четыре года работы он создал HD Reworked Project NextGen Edition, который существенно повышает качество графики в игре.

Halk Hogan вручную переработал множество текстур, моделей и материалов, стремясь сделать мир "Ведьмака 3" еще более реалистичным. Он подчеркнул, что мод не увеличивает нагрузку на видеопамять, поэтому игроки, играющие на максимальных настройках, не столкнутся с проблемами производительности.

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Моддер рекомендует использовать пресет текстур "Ультра+", хотя HD Reworked Project NextGen Edition совместим со всеми графическими настройками. Дополнительно мод повышает уровень детализации объектов и увеличивает дальность прорисовки.

Скачать HD Reworked Project NextGen Edition можно бесплатно на Nexus Mods.

Фото Скриншоты HD Reworked Project NextGen Edition 24 ноября 2024
Фото Скриншоты HD Reworked Project NextGen Edition 24 ноября 2024
Фото Скриншоты HD Reworked Project NextGen Edition 24 ноября 2024
Фото Скриншоты HD Reworked Project NextGen Edition 24 ноября 2024
Фото Скриншоты HD Reworked Project NextGen Edition 24 ноября 2024

Ранее мы рассказывали о конкурсе сюжетных модов для The Witcher 3, который организовала сама CD Projekt RED. Среди победителей оказался мод, где главным героем стал не Геральт.

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