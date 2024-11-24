Это доработанная версия HD Reworked Project

Моддер потратил четыре года на улучшение "Ведьмака 3" и выпустил впечатляющий HD-пак текстур

Моддер под ником Halk Hogan поделился своим уникальным проектом для "Ведьмака 3". За четыре года работы он создал HD Reworked Project NextGen Edition, который существенно повышает качество графики в игре.

Halk Hogan вручную переработал множество текстур, моделей и материалов, стремясь сделать мир "Ведьмака 3" еще более реалистичным. Он подчеркнул, что мод не увеличивает нагрузку на видеопамять, поэтому игроки, играющие на максимальных настройках, не столкнутся с проблемами производительности.

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Моддер рекомендует использовать пресет текстур "Ультра+", хотя HD Reworked Project NextGen Edition совместим со всеми графическими настройками. Дополнительно мод повышает уровень детализации объектов и увеличивает дальность прорисовки.

Скачать HD Reworked Project NextGen Edition можно бесплатно на Nexus Mods.

Ранее мы рассказывали о конкурсе сюжетных модов для The Witcher 3, который организовала сама CD Projekt RED. Среди победителей оказался мод, где главным героем стал не Геральт.

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