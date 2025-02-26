Warhorse устроила аукцион, сейчас такой лот оценивается в 3 тысячи долларов.

Warhorse Studios проводит благотворительный аукцион, на котором разыгрываются три коллекционных издания Kingdom Come: Deliverance 2, подписанные разработчиками и главными актёрами.

Коллекционное издание само по себе довольно впечатляющее: в комплект входят фигурка Индро и его коня, "письмо надежды", эмалированные значки, коллекционные карты, тканевая карта мира и золотое издание игры. Обычно его цена составляет около 200 долларов, что не так уж и много по меркам подобных наборов.

Однако версии, представленные на аукционе, дополнительно подписаны ключевыми разработчиками Warhorse Studios и актёрами Томом МакКеем (Индро) и Люком Дейлом (Ян Птачек), это значительно повысило их ценность. Сейчас ставка на издание для Xbox достигла 710 долларов, версия для Playstation 5 стоит уже 1 тысячу долларов, а ПК-версия ушла далеко вперёд с внушительными 3 с половиной тысячами долларов.

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Все вырученные средства пойдут в чешскую благотворительную организацию Cesta Domů ("Дорога домой"), которая оказывает помощь и поддержку неизлечимо больным людям.

Ранее мы рассказывали, что исторический консультант Warhorse оценила сюжет Kingdom Come: Deliverance 2 по шкале реализма на 1 из 10. Сюжет сиквела больше напоминает легенду или сказку, чем историческую хронику.

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