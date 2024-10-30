Слишком мало игроков выбрали украинский перевод в недавней XDefiant, утверждают в Ubisoft.

В Ubisoft заявили, что они больше не будут делать украинскую локализацию для своих игр. Студию не впечатлила популярность украинского перевода в XDefiant.

Управляющий директор украинского подразделения Ubisoft Ольга Сендзюк объяснила, что недавняя локализация игры XDefiant на украинский оказалась почти невостребованной и не соответствует расходам на поддержку похожих проектов. В интервью изданию Forbes Україна она отметила, что, несмотря на значительные усилия команды, количество игроков, выбравших украинский язык, оказалось очень незначительным.

Также Ольга упомянула, что перевод XDefiant не имел за собой коммерческой цели. Он был сделан для поддержки украинского народа. "Наша локализация была проявлением солидарности и поддержки. Сейчас у нас нет планов по локализации других игр на украинском".

Видео дня

Ольга также отметила, что в индустрии сейчас просматривается тренд на сокращение количества локализаций, так как многие игроки предпочитают играть на английском из-за растущей популярности международного языка.

Напомним, что недавно Ubisoft закрыла подразделение, отвечавшее за разработку Prince of Persia: The Lost Crown, одного из самых высоко оценённых релизов студии за последнее время. Продюсер игры рассказал, что разработчиков перевели на другие проекты.

Немного о XDefiant

XDefiant - это новый многопользовательский шутер от первого лица, разработанный компанией Ubisoft и выпущенный в мае 2024 года.XDefiant представляет собой уникальное сочетание динамичного геймплея и характерного стиля различных франшиз Ubisoft, таких как Tom Clancy's Splinter Cell, Ghost Recon, и The Division.

Геймплей XDefiant включает в себя классовую систему, где игроки могут выбрать персонажа, представляющего одну из фракций, каждая из которых обладает уникальными способностями и стилем игры.

Вас также могут заинтересовать новости: