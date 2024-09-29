Kingdom Come: Deliverance 2 будет очень требовательной игрой: появились первые тесты

Продолжение популярной ролевой игры обещает стать одним из самых требовательных проектов в мире видеоигр.

Глава Warhorse Studios Даниэль Вавра поделился результатами первых тестов производительности горячо ожидаемой RPG Kingdom Come: Deliverance 2. Как и большинство современных ААА-новинок, игра окажется очень требовательной к железу ПК.

Так, например, толовая связка Ryzen 7950X3D и Radeon 7900 XTX позволяет играть в Deliverance 2 в 4К и при неких "экспериментальных настройках" с 35-50 к/с. Какие это настройки, пока не известно, но они выше чем качество "Ультра".

Результаты тестирования в других режимах:

Разрешение 4K, качество графики Ultra, FSR — 70-80 кадров в секунду;

Разрешение 4K, качество графики Medium, FSR — 100 кадров в секунду;

Разрешение 1080p, качество графики Experimental, без FSR — 60-80 кадров в секунду;

Разрешение 1080p, качество графики Ultra, без FSR — 90-120 кадров в секунду;

Разрешение 1080p, качество графики Ultra, FSR — 110-130 кадров в секунду.

Не ясно, что скрывается за "экспериментальными" настройками и войдут ли они в финальную версию игры. Но даже без них проект обещает стать одним из самых требовательных в мире видеоигр. Для сравнения, другой "тяжеловес" Alan Wake 2 при максимальных настройках и без трассировки лучей на RX 7900 XTX выдает 60-65 к/с.

Добавим, что первая часть Kingdome Come была известна реалистичной графикой на движке CryEngine и невероятно высокими на момент выхода в 2018 году системными требованиями. Вторая часть по-прежнему использует CryEngine и предложит еще больший реализм и масштаб.

Kingdom Come: Deliverance 2 – почему мы ждем

Оригинал, вышедший в 2018 году, считается одной из лучших и исторически достоверных экшн-RPG на рынке. Игра полюбилась за проработанные ролевые элементы, реалистичные игровые механики и аутентичный средневековый быт.

Авторы называют Deliverance 2 идеальным сиквелом, в котором реализуют все идеи, отброшенные при работе над оригиналом из-за недостатка бюджета и нехватки опыта.

Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля для ПК (Steam, EGS), PlayStation 5 и Xbox Series. Текст в игре переведут на украинский язык.

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