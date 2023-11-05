Отзывы критиков и игроков на The Talos Principle 2 оказались выше, чем у первой части.

На днях состоялся релиз головоломки The Talos Principle 2 – спустя девять лет после оригинала. Критики и обычные игроки приняли сиквел очень тепло, а некоторые даже называют одной из лучших игр в этом поколении.

Средняя оценка игры на агрегаторе OpenCritic составила 88 баллов из 100 на основе 32 рецензий. Более того, The Talos Principle 2 рекомендуют к прохождению 100% все журналистов.

В обзорах говорится, что сиквел практически во всем лучше первой части. При этом игра расширилась во всех аспектах. Это коснулось как содержания с "глубоким философским посылом", так и разнообразия оригинальных и интересных пазлов. Многие критики сошлись во мнении, что The Talos Principle 2 – одна из лучших головоломок в истории.

При этом в Steam у игры 95% положительных отзывов. Поигравшие хвалят сиквел за увлекательный геймплей и головоломки, необычный дизайн, крутой саундтрек и философский сюжет. Долгие годы ожидания продолжения того стоили, говорят геймеры. The Talos Principle 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.

А уже завтра, 6 ноября, состоится релиз адвенчуры The Invincible от создателей "Ведьмака" и Dying Light. У украинских геймеров будет дополнительная мотивация опробовать новинку – она получит официальную украинскую локализацию.

А меж тем геймеры массово возвращаются в Fortnite, после того, как разработчики вернули оригинальную карту с самым первым островом – пиковый онлайн игры превысил 6 млн человек. И он продолжает расти.

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