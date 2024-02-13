Консоль продают на 75 евро дешевле, а в некоторых регионах скидка составляет 100 евро.

Прошлей осенью компания Sony выпустила обновленную версию PlayStation 5. Ее называют PS5 Slim, поскольку консоль получила более компактные габариты и вес.

Теперь Sony и ее партнеры сделали первую скидку на новую ревизию в Европе. Консоль продают на 75 евро дешевле, 475 евро вместо 550 евро, а в некоторых регионах цена, как отмечают СМИ, упала и вовсе до 449 евро, то есть скидка составляет 100 евро.

Ожидается, что вскоре PS5 Slim получит скидку по всей Европе. Отмечается, что это временная акция. Речи о постоянном снижении цены пока не идет.

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Отметим, что апгрейд PS5 затронул не только дизайн и размеры, улучшения получила также аппаратная часть консоли. Одна из главных фишек PS5 Slim – съемный дисковод для персонального апгрейда. Если владельцы Digital-версии впоследствии захотят использовать игры на дисках, им не придется менять устройство целиком.

Ранее СМИ сообщили, что в плане продаж PS5 обходит Xbox Series X|S чуть ли не в два раза.

Предполагается, что в связи с этим Microsoft готовится представить новую стратегию Xbox по отношению к эксклюзивам. Она предполагает выпуск своих главных игр на платформах конкурентов, чтобы повысить доходы своего игрового подразделения.

Этой осенью также стоит ждать выхода PS5 Pro с более мощным "железом". Есть данные, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K.

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