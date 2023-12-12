Релиз мощной версии консоли, вероятно, состоится в сентябре следующего года.

В октябре Sony выпустила тонкий вариант PlayStation 5, но слухи говорят, что более мощная версия Pro тоже приближается к релизу. Инсайдеры говорят, что ожидать какую-то технологическую революцию не стоит, но Sony все же способна предложить геймерам значительное увеличение потенциала консоли.

Как пишет издание Hothardware, японцы работают над более высокой тактовой частотой и значительным обновлением графического процессора. Геймерам, которые хотят играть с самой высокой частотой кадров и разрешением, стоит подождать эту консоль.

Вероятные характеристики новой консоли Sony в последние дни просочились на несколько игровых форумов и через инсайдеров в Twitter. Утверждается, что устройство с кодовым названием Project Trinity будет иметь в своей основе новый центральный процессор APU AMD под названием Viola, способный поддерживать архитектуру CPU Zen2. Максимальное быстродействие процессора составит 4,4 ГГц (по сравнению с 3,5 ГГц в текущей модели). Графический процессор также получит хороший прирост скорости.

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Сообщается, что Viola будет использовать 60 из возможных 64 вычислительных блоков. Утверждается, что графический процессор PlayStation 5 Pro будет иметь 3840 потоковых процессоров – столько же, сколько графический процессор RX 7800 XT на базе NAVI 32 для настольных ПК. Однако это не точно. Один инсайдер сказал, что процессор будет иметь только 56 вычислительных блоков, поэтому относитесь ко всему указанному с недоверием.

Утечка также утверждает, что новый XDNA2 NPU (нейронный процессор) будет включен для запуска пользовательских алгоритмов машинного обучения Sony для масштабирования контента. Цель состоит в том, чтобы получить масштабирование 4K со скоростью более 30 кадров в секунду.

Последний виток слухов также связан с ожидаемым окном анонса: сентябрь 2024 года. Итак, мы можем увидеть коробки PS5 Pro на полках менее чем за год. Между тем, нам, возможно, не придется так много размышлять о характеристиках. Инсайдеры утверждают, что Sony планирует публично раскрыть все характеристики уже в скором времени.

Что же касается главной характеристики консоли, ее цены, то об этом инсайдеры ничего не сообщают. Но стоит принять во внимание, что PlayStation 5 Slim этого года стоит 500 долларов. Очевидно, что более мощная версия Pro будет еще дороже.

Как писал УНИАН, ранее Sony подтвердила, что оригинальная модель PS5 больше не будет производиться. Когда запасы уже произведенных PS5 закончатся в магазинах, пользователи будут вынуждены покупать или уже выпущенную версию PlayStation 5 Slim, или ожидать релиз мощной PlayStation 5 Pro.

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