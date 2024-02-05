Компания намерена повысить доходы игрового подразделения за счет консолей Sony, а затем реинвестировать полученные средства в Xbox.

Сразу несколько авторитетных источников сообщают, что Microsoft готовится представить новую стратегию Xbox по отношению к эксклюзивным играм. Она предполагает выпуск своих главных эксклюзивов на платформах конкурентов, передает The Verge.

В первую очередь речь идет о космической RPG Starfield от студии Bethesda. По информации источника, Microsoft имеет необходимые инструменты для портирования игры на PlayStation 5. Примерная дата релиза не уточняется, но якобы это произойдет после выхода расширения Shattered Space в конце года.

Вторым проектом станет Indiana Jones and the Great Circle, анонсированная Bethesda на недавнем показе Xbox Developer_Direct. Выход игры-экшена про Индиану Джонса ожидается до конца 2024 года. Владельцы PlayStation смогут оказаться в шкуре знаменитого археолога спустя пару месяцев после релиза на консолях Microsoft, утверждают информаторы.

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В отчете также говориться, что такие игры, как Hi-Fi Rush и Sea of Thieves, до этого эксклюзивные для Xbox, также заглянут на конкурирующие платформы. При этом Hi-Fi Rush может выйти уже в первом квартале этого года.

Утверждается, что смена стратегии Xbox в сторону мультиплатформености стала следствием недовольства прогнозируемой выручкой при нынешнем подходе. В Microsoft намерены повысить доходы игрового подразделения за счет консолей Sony, а затем реинвестировать полученные средства в Xbox.

Как сообщал УНИАН, в этом году выйдет обновленная линейка Xbox Series X/S. Их представят осенью. У старшей приставки будет цилиндрический корпус и появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

В свою очередь Sony активно работает над PS5 Pro с более мощным железом. Есть информация, что консоль будет ориентирована на постоянный фреймрейт при разрешении 4K, также будет добавлен режим производительности в 8K. Релиз тоже состоится осенью 2024 года

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