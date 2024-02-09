Sony уже около года разрабатывает PS6 и намерена сделать новое устройство самым мощным на рынке.

Этой осенью Sony выпустит PlayStation 5 Pro. Ожидается, что приставка будет актуальной еще три года, а после производитель представит PlayStation нового поколения. Несмотря на нескорый релиз, кое-что об PS6 уже известно.

Портал Wccftech обратил внимание на новый ролик с канала RedGaming Tech, в котором автор сообщил немного информации о новой консоли. Заявляется, что Sony уже около года разрабатывает PS6 и намерена сделать новое устройство самым мощным на рынке.

Пока характеристики не определены, включая процессор и количество ОЗУ, но Sony точно уверена в выборе AMD в качестве своего партнера для разработки устройства и не имеет никаких планов по обращению к Intel или NVIDIA. При этом перед "финализацией" PS5 переговоры с NVIDIA у Sony были.

Релиз PS6 должен состояться не ранее 2028 года, а среди особенностей будут полноценная поддержка работы с трассировкой лучей и трассировкой путей, а также продвинутые возможности для работы с искусственным интеллектом.

Актуальная PlayStation 5 несколько уступает Xbox Series X. И хотя эта разница проявляется не в каждой игре, есть некоторые проекты, где консоль Microsoft демонстрирует лучшее качество графики и/или чуть более стабильную производительность.

Впрочем, в плане продаж, PS5 обходит Xbox Series X|S чуть ли не в два раза. Предполагается, что в связи с этим Microsoft готовится представить новую стратегию Xbox по отношению к эксклюзивам. Она предполагает выпуск своих главных игр на платформах конкурентов, чтобы повысить доходы своего игрового подразделения.

Вместе с PS5 Pro в 2024 году также выйдет обновленная линейка Xbox Series X/S. Их представят осенью. У старшей приставки будет цилиндрический корпус, плюс, появится версия с SSD на 2 терабайта. А энергопотребление уменьшится на 15%.

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