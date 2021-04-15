Дату начала соревнований организаторы сообщат позже.

Издательство Activision Blizzard в партнерстве с компанией Sony объявило о возвращении киберспортивного турнира Call of Duty: Mobile World Championship. Общий призовой фонд нового чемпионата составит $2 миллиона.

Как сообщает издание The Esports Observer, дату начала соревнований и прочие подробности организаторы раскроют позже.

Напомним, что в конце 2020 года Activision отменила финальный этап предыдущего мирового турнира по мобильной версии шутера Call of Duty из-за пандемии COVID-19. Тогда призовой фонд в размере $750 тысяч был распределен между командами, прошедшими в гранд-финал.

Подробней про Call of Duty: Mobile

Условно-бесплатный многопользовательский шутер Call of Duty: Mobile вышел на iOS и Android осенью 2019 года. Всего за месяц после релиза игру скачали 148 миллионов раз в App Store и Google Play.

По данным аналитической фирмы Sensor Tower, за первый месяц Call of Duty: Mobile заработала почти $54 миллиона.

В декабре 2020 года Call of Duty: Mobile попала в шорт-лист премии The Game Awards в номинации "Лучшая мобильная игра", но уступила победу многопользовательской инди Among Us.

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Автор: Сергей Коршунов