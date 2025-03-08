Фильмы Роберта Эггерса и все работы кинокомпании А24 серьёзно повлияли на вид трейлера.

Режиссёр трейлера "Ведьмак 4" Томек Сувальски поделился, что при его создании черпал вдохновение у студии A24, в частности у фильмов Роберта Эггерса "Маяк" и "Ведьма".

Ленты известны своим неспешным, напряжённым повествованием и мрачной атмосферой, и именно такой подход Сувальски решил применить к первому тизеру новой части Ведьмака: "Мне нравится, как эти фильмы позволяют истории развиваться медленно, что редко встречается в трейлерах", - рассказал режиссёр в подкасте AnsweRED.

По его словам, аудитория уже пресыщена трейлерами, наполненными экшеном и громкими спецэффектами, и ему хотелось пойти другим путём: создать что-то более глубокое, зрелое и осмысленное.

Видео дня

Режиссёр также отметил, что одной из ключевых тем трейлера стала мысль о том, что настоящие монстры - это не только чудовища, но и люди. Именно поэтому в ролике меньше прямых столкновений и больше атмосферного нагнетания.

Ранее CD Projekt RED опубликовала видео за кулис создания трейлера The Witcher 4. Для съёмок монстра баука, с которым сражалась Цири, пришлось построить целый механизм, которым управляли 4 человека.

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