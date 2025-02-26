Создатели трейлера позитивно отзываются о работе с Unreal Engine 5.

CD Projekt RED опубликовала видео из-за кулис создания кинематографического трейлера "Ведьмака 4", который показали в декабре.

Трейлер создавался совместно со студией Platige Image, известной по CGI-сценам для игр. Авторы решили показать историю, которая одновременно отсылает к прошлому серии и закладывает основу для новой саги. В центре сюжета - Цири и деревенская девушка Миони, чьи судьбы перекликаются. Цири сочувствует девушке, но действует иначе, чем Геральт, не сдерживая эмоции.

Разработчики традиционно уделили внимание славянскому антуражу. По словам арт-директора Люциана Венцека, команда стремилась к стилистической аутентичности: реалистичные лица и причёски, атмосфера деревень и сложные моральные выборы.

Видео дня

Для достижения эффекта реальной съёмки использовались виртуальные камеры и технология захвата движений. Сцены записывались с настоящими декорациями, а затем адаптировались в цифровую среду. Сражение Цири с чудовищем бауком стало одним из сложнейших эпизодов: за движения монстра отвечали четыре актёра, которые управляли механизмом, что имитировал конечности баука.

Unreal Engine дал команде свободу для экспериментов и ускорил процесс работы, делятся кинематографисты. В CDPR подчёркивают, что трейлер отражает атмосферу будущей игры, где игрокам предстоит принимать сложные решения в мире, далёком от чёрно-белой морали.

Ранее мы рассказывали, что Microsoft перенесла Fable но 2026 год, но зато разработчики показали небольшой геймплейный трейлер.

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