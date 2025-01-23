Выход фильма запланирован на 2026 год.

Следующим фильмом американского режиссера Роберта Эггерса, буквально в конце 2024 года выпустившего готический фильм ужасов "Носферату", стане хоррор под названием "Оборотень" (Werewolf).

Выход фильма запланирован на 2026 год, пишет Variety со ссылкой на собственные источники. Как и в случае с предыдущими работами Эггерса, выпуском фильма займется кинокомпания Focus Features.

Сценарий к фильму Эггерс напишет совместно с исландским писателем и сценаристом Сьоуном – ранее они уже вместе работали над сценарием к фильму "Варяг". Также Сьоун был сосценаристом фольк-хоррора "Агнец" исландского режиссера Вальдимара Йоханнссона – этот фильму получил приз программы "Особый взгляд" за оригинальность на Каннском кинофестивале 2021 года.

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Продюсерами фильма выступят Крис и Элеонора Коламбусы – первый наиболее известен по кинофраншизам "Один дома" и "Гарри Поттер".

Отметим, на данный момент в фильмографии Роберта Эггерса, известного своим глубоким и нестандартным видением, насчитывается четыре самобытных фильма ужасов: "Ведьма" (2015), "Маяк" (2019), "Варяг" (2022) и "Носферату" (2024).

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