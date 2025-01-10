Специально для тех, кому 7,4-дюймовый Steam Deck OLED кажется маленьким.

В рамках CES 2025 компания Acer, известная своими ноутбуками, представила две новые модели в своей линейке портативных игровых устройств – Nitro Blaze 8 и Blaze 11. Внимание многих привлекла последняя, не только из-за "спеков", но из-за внушительного размера.

Консоль получила 11″ 2K-дисплей 120 Гц, а также чип Ryzen 7 8840HS с 16 ГБайт оперативки и SSD до 2 ТБ. Авторы The Verge решили сравнить Nitro Blaze 11 с Steam Deck OLED – и на фоне новинки Acer консоль Valve выглядит малюткой.

Nitro Blaze 11 весит около 1 кг, но, по словам журналистов, ощущается не таким тяжелым, как может показаться на первый взгляд. Также в The Verge похвалили подставку и отсоединяемые геймпады в стиле Свича, благодаря чему удается полностью проникнуться игрой на большом экране.

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Тем не менее многие пользователи назвали гаджет Acer спорным решением, и то, что компания упустила концепцию портативного устройства. Вместе с тем, устройство оценили в $1100, что почти вдвое дороже Steam Deck. Младшая Nitro Blaze 8 будет стоить $900, но она не оснащена подставкой и отсоединяемыми контроллерами.

Продажи Acer Nitro Blaze 8 и 11 начнутся во втором квартале 2025 года.

Напомним, в ноябре 2024 года Valve выпустила обновленную версию Steam Deck OLED в белом цвете. Впрочем, кроме цвета корпуса и аксессуаров, приставка ничем не отличается от обычного Стим Дека.

Что касается полноценной Steam Deck 2, то приставка вряд ли выйдет в ближайшее время. Если верить утечке, релиз второй версии запланирован на конец 2026 года. До того момента на рынке появится Switch 2 и, возможно, портативный Xbox.

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