Ролик позволяет составить предварительное мнение об игре.

В рамках пятого эпизода шоу Dying 2 Know польская студия Techland представила 16-минутную геймплейную демонстрацию зомби-экшена Dying Light 2 Stay Human. Ролик включает прохождение одной из сюжетных миссий, паркур и зрелищные сражения.

Начинается видео с эпизода на крыше. Главный герой Эйден Колдуэлл и девушка Лаван, которую исполнила Розарио Доусон, забрались на дозорную вышку. Они ждали, пока в Городе, где разворачиваются события игры, загорится свет. В результате лампы и прожекторы на улицах поселения все-таки зажглись, но потом быстро потухли. После этого протагонист хотел отправиться на загадочный объект под названием "Рыбий глаз", но Лаван поручила ему идти на подстанцию.

По пути к цели Эйден использовал параплан. Он позволяет быстро перемещаться и забираться на недоступные объекты. Чтобы набрать высоту, нужно использовать нисходящие потоки воздуха из труб. Полеты главный герой чередовал с паркуром. Он ловко прыгал, бегал по стенам, кувыркался и так далее.

После прибытия на подстанцию Эйден встретился с членами группировки "Миротворцы". Вместе они сразились с бандитами, которые тоже туда приехали. Битва получилась очень зрелищной: главный герой наносил удары холодным оружием, уклонялся, ставил блок, атаковал с двух ног и даже притягивал врагов тросом.

Что еще показали в новой демонстрации Dying Light 2 Stay Human

На крышах высоток будет много точек интереса. Например, можно встретиться с мародерами и убить их.

В дневное время зомби прячутся в темных местах. Это видно в эпизоде, где главный герой проходил через многоэтажки.

Разговоры будут включать варианты ответа, однако выбор реплик мал. Обычно можно просто уточнить какую-то информацию.

Dying Light 2 Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Игра уже ушла на золото, так что переносов не будет.

Автор: Назар Степорук