Пользователи смогут влиять на внешний облик Города в будущем боевике.

Польская студия Techland поделилась очередным выпуском информационного шоу Dying 2 Know. В ролике разработчики раскрыли новые детали Dying Light 2 Stay Human. Они рассказали, как игроки смогут влиять на мир, и поведали о роли заброшенных зданий в проекте.

Свежими подробностями на видео поделился ведущий геймдизайнер Dying Light 2 Stay Human Тимон Смектала. По его словам, в начале прохождения покинутые строения не будут иметь большого значения. Это обветшалые здания, в которых удастся найти разве что какие-то предметы. Но позже главный герой Эйден сможет превращать заброшенные сооружения в базы разнообразных фракций. Своим внешним видом и предназначением они будут соответствовать философии каждой конкретной группировки. Таким методом пользователи смогут влиять на окружающий мир.

Превращение заброшенных строений в работающие базы имеет и геймплейное значение. Это откроет доступ к разным возможностям — заданиям, покупке особого оружия, испытаниям и так далее.

Подробнее о Dying Light 2 Stay Human

Главным героем Dying Light 2 станет выживший по имени Эйден Колдуэлл. Действия развернутся спустя 15 лет после эпидемии, показанной в первой части игры.

В сиквеле будет нелинейное повествование, новые виды зомби и карта в четыре раза больше, чем в оригинале.

Особое внимание в сиквеле уделено паркуру. У игроков появится больше акробатических трюков и возможностей взаимодействовать с окружением. Это сделает перемещение по миру более простым и плавным.

Dying Light 2 Stay Human выйдет 4 февраля 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. Ранее игру хотели выпустить 7 декабря текущего года, но разработчикам понадобилось дополнительное время на полировку.

Автор: Назар Степорук