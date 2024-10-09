Издательство хочет сконцентрироваться на привычном для себя жанре: стратегиях.

Paradox Interactive не будет делать третью часть Vampire The Masquerade: Bloodlines и в целом откажется от игр во вселенной Мира Тьмы. На это решение не повлияет даже потенциальный успех VTM: Bloodlines 2, отмечают в компании.

Об этом рассказал заместитель директора Paradox Маттиас Лилья в интервью для PC Gamer. Он отметил, что жанр RPG не свойственен компании, и после выхода сиквела Bloodlines, который, как выразился Маттиас: "дай бог, будет успешным", студия вернётся к привычному для себя жанру 4X стратегий.

Paradox также не планирует развивать серию в качестве издателя, даже с помощью экспериментального лейбла Paradox Arc. Лилья отметил, что, возможно, франшиза могла бы выйти в жанре cRPG, однако требования к таким проектам возросли, особенно после успеха Baldur's Gate 3. Это потребует значительных инвестиций, на которые компания не готова идти.

Видео дня

Такое решение заместитель директора объясняет особенностями жизненного цикла одиночных игр: такие проекты невозможно поддерживать в долгосрочной перспективе. После релиза игра выйдет на пик популярности, а потом резко упадёт оттуда. Это не соответствует стратегии Paradox, которая привыкла делать дополнения для своих игр на протяжении многих лет после выхода проекта.

Я думаю понятно вам и, уж точно мне, что у Bloodlines 2 не будет долгого срока жизни. У игр такого рода другой жизненный цикл. Вы получаете приток игроков на релизе, дальше свою работу делает сарафанное радио, выходите на пик, а затем аудитория падает. В основе лежит не тот геймплей, что развивается с течением времени. В этом кроется одна из причин, почему игры такого рода не так привлекательны для нас.

Vampire: The Masquerade: Bloodlines 2 отложили до первой половины 2025 года. Игра выйдет на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.

Напомним, что недавно стало известно, что ожидаемый сиквел Alien: Isolation официально находится в разработке. Игра пока на очень ранних этапах создания, но геймдиректор первой части уже подтвердил, что он участвует в проекте.

Немного о Bloodlines 2

История разработки Bloodlines 2 оказалась весьма непростой. После анонса в 2019 году игру планировалось выпустить в 2020, но затем дата выхода неоднократно переносилась. Первоначально проект разрабатывала студия Hard Suit Labs, но в итоге они были отстранены, а игра едва не была отменена. По словам заместителя генерального директора Paradox Маттиаса Лильи, если бы студия не нашла компанию The Chinese Room, которая сейчас занимается игрой, то проект был бы закрыт.

Вас также могут заинтересовать новости: