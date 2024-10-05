Larian Studios привела статистику, что 40% всех игроков в Baldur's Gate 3 играют с модами.

Совсем недавно Larian Studios добавила в Baldur's Gate 3 встроенный менеджер модов и объявила о поддержке модификаций на консолях и Mac. В связи с этим, студия поделилась занимательной статистикой по модам для игры.

Larian рассказала, что спустя месяц с момента выхода Patch 7, который и добавил в Baldur's Gate 3 возможность устанавливать моды прямо из главного меню, игроки скачали 22 миллиона модификаций для ПК.

Поддержку модов на консолях добавили не так давно, но за первые 24 часа на приставках уже было скачано больше 1.7 миллионов модов, заявляет студия.

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Всего 2000 модификаций для игры были сделаны с помощью BG3 Toolkit, официального редактора модов для Baldur's Gate 3, который Larian не так давно представила публике. Всего же в редакторе было зарегестрировано 768 активных мододелов.

Также Larian указала, что более 40% игроков Baldur's Gate 3 используют моды. Напомним, что сами разработчики недавно публиковали список своих любимых модов для игры. Большинство модификаций ориентированы на улучшение игрового опыта, вроде мода на переработаный интерфейс, но есть и геймплейные изменения, например новые расы и классы для главного персонажа.

Немного о Baldur's Gate 3

Larian Studios, известная своими ролевыми играми серии Divinity, выпустила Baldur's Gate 3 в августе 2023 года. Это продолжение легендарной серии, основанной на правилах Dungeons & Dragons.

Сюжет Baldur's Gate 3 разворачивается в мире Забытого Королевства, где главный герой заражён паразитом существа, способного контролировать разум. Игроку предстоит найти способ избавиться от него, сталкиваясь с множеством моральных выборов и влияя на судьбу всего мира.

Игра стала популярной благодаря глубокому сюжету, богатым возможностям кастомизации и свободе выбора, которые делают каждое прохождение уникальным. Высокое качество графики и внимание к деталям также способствовали тому, что Baldur's Gate 3 признана лучшей RPG последних лет.

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