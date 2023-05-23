Игра выглядит так же, как и пять месяцев назад.

Skull and Bones можно смело назвать одной из самых проблемных игр в истории. Концепцию проекта множество раз меняли, а дату релиза — постоянно переносили. Даже когда у пиратского экшена от Ubisoft были точные сроки релиза, его все равно откладывали. Такое было дважды, поэтому сейчас игру уже мало кто ждет. Но разработка продолжается, и недавно в Сеть просочились свежие скриншоты.

Изображения опубликовал посетитель форума Reddit под псевдонимом Desperate_Shock9830. На картинках демонстрируются персонажи, которые стоят возле пушки и посреди портового поселения. А еще один снимок показывает корабль, плывущий по водам Индийского океана.

Судя по скриншотам, за пять месяцев с момента последней большой презентации Skull and Bones никак не изменилась. Как минимум графика и стилистика остались прежними, поэтому пока непонятно, чем занимались разработчики с января.

Видео дня

Desperate_Shock9830 сопроводил публикацию скриншотов любопытным комментарием: "После стольких задержек все выглядит не очень хорошо, я слышал от друга [своего] друга, что игра может даже не выйти в этом году, и с каждым месяцем отмена выглядит все более вероятной".

Конечно, к такому заявлению стоит отнестись со скепсисом, ведь анонимного пользователя нельзя назвать надежным источником. Но к свежим скриншотам он доступ получил, а значит — обладает определенной информацией о Skull and Bones. Да и журналисты ранее неоднократно писали, что пиратский экшен пытаются выпустить только из-за соглашения с правительством Сингапура, которое выделило льготы Ubisoft. В ином случае игру давно бы отменили.

Skull and Bones — основные подробности

События экшена разворачиваются в Индийском океане в эпоху, вдохновленную Золотым веком пиратства. Пользователям предстоит пройти путь от оборванца после кораблекрушения до легендарного капитана флибустьеров.

В игре нет сюжета, а вся ставка делается на геймплей. Разработчики реализовали сражения на кораблях, добычу материалов, выполнение заданий, штурм фортов и дуэли с другими людьми.

На суше пользователи смогут торговать, запасаться ресурсами для команды и менять корабль. Судна делятся на условные классы, каждый из которых лучше подходит для конкретной задачи.

Skull and Bones хотят выпустить на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S в текущем финансовом году, то есть до апреля 2024-го. Ранее в качестве точной даты фигурировало 9 марта. К разработке игры привлекли парижское отделение Ubisoft.

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