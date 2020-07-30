Игра по мотивам сериала "Острые козырьки" выйдет 20 августа

За предзаказ игроки получат саундтрек, записанный группой Feverist.

Приключенческая головоломка Peaky Blinders: Mastermind, созданная по мотивам британского криминального сериала "Острые козырьки" выйдет на ПК и консолях 20 августа.

Об этом разработчики из студии FuturLab сообщили в релизном трейлере игры.

Трейлер Peaky Blinders: Mastermind

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По сюжету Томасу Шелби предстоит завоевать место главаря в банде "Острых козырьков" и раскрыть заговор. Для этого ему нужно тщательно планировать все преступные операции банды. Игрок сможет управлять шестью персонажами. Каждый герой обладает уникальными способностями – от взлома замков и карманных краж до отвлечения внимания врагов и умения драться.

Каждое задание в игре станет головоломкой, в которой пользователю предстоит тщательно продумывать свои действия и комбинировать умения персонажей. Поскольку все планирование происходит в уме главного героя, игрок может отматывать все действия и события вспять, чтобы найти более эффективный способ достижения цели.

Peaky Blinders: Mastermind выйдет на PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК. Все, кто оформит предзаказ в магазине цифровой дистрибуции Steam, получат саундтрек из игры, записанный группой Feverist – именно их музыка звучала в первом сезоне сериала "Острые козырьки".

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