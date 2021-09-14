Трейлер корейского ролевого экшена меньше чем за неделю после премьеры собрал свыше миллиона просмотров.

На прошлой неделе Sony провела презентацию PlayStation Showcase 2021, на которой помимо прочего был показан новый трейлер предстоящего ролевого экшена Project Eve от корейской студии Shift Up.

На официальном YouTube-канале PlayStation менее чем за неделю после премьеры трейлер собрал свыше 1 миллиона просмотров. Чтобы отметить успешную презентацию проекта, CEO студии Shift Up Ким Хён Те подарил всем 260 сотрудникам консоли PlayStation 5, сообщает аналитик Дэниел Ахмад.

"Глава студии сказал, что выбрал PS5 в качестве подарка, чтобы все сотрудники могли сыграть в игру, когда она выйдет", – поделился Ахмад.

Как главе Shift Up удалось достать разом столько консолей в условиях мирового дефицита – неизвестно. Аналитик предположил, раз компания только что провела презентацию на крупной выставке PlayStation, то вероятно, достать консоли, было не сложно, намекнув на помощь со стороны Sony.

Трейлер Project Eve

Project Eve – коротко об игре

Project Eve – это ролевой экшен в декорациях постапокалипсиса, где остатки человечества сражаются с инопланетными захватчиками.

Для безопасности, люди вынуждены жить на орбитальных станциях. На Землю для сражения с пришельцами, они посылают воинов, и главная героиня Ева, одна из них.

Автор: Сергей Коршунов