Разработчики старались увеличить разнообразие и динамику в сражениях.

Santa Monica Studio и Sony продолжают рассказывать аудитории об одной из самых ожидаемых игр года — God of War Ragnarök. На этот раз создатели экшена опубликовали большой ролик, в котором подробно рассказали обо всех нюансах и особенностях боевой системы.

В грядущем проекте у Кратоса с самого начала будут топор Левиафан и Клинки Хаоса. Это позволило разработчикам усложнить дизайн стартовых врагов. Santa Monica Studio в целом старается разнообразить бестиарий в God of War Ragnarök с помощью рядовых противников и мини-боссов.

Немало внимания в ролике уделено улучшенной механике щитов. В предыдущей части они нужны были только для парирования и блока вражеских атак. А теперь щиты позволяют активировать специальные умения и различаются по свойствам. Например, маленькие образцы дают больше времени на отражение удара, но блокируют меньше входящего урона.

Поведения Атрея в боях тоже подверглось изменениям. Мальчик повзрослел и стал более опытным, поэтому он двигается быстрее и атакует увереннее. Сын Кратоса применяет целые комбинации умений для уничтожения противников. При этом Атрей все еще полагается на лук и атаки дальнего боя в значительной степени. И хотя помощь персонажа будет ощутимой, основная работа по-прежнему лежит на плечах главного героя.

Движения Кратоса тоже немного обрели в скорости. Однако основной инструмент мобильности протагониста — это Клинки Хаоса. Теперь они позволяют притягиваться к отдельным вертикальным платформам и быстро менять позицию.

God of War Ragnarök — основные подробности

Это продолжение God of War 2018 года — мягкого перезапуска серии в антураже скандинавской мифологии.

По сюжету сиквела главный герой Кратос и его повзрослевший сын Атрей должны предотвратить Рагнарёк — гибель богов и всего сущего.

Центральными врагами в God of War Ragnarök будут Фрейя и Тор, а Тюр, судя по всему, станет союзником протагониста.

В продолжении серии появятся новые противники, умения и локации, например, мир Свартальфахейм.

God of War Ragnarök выйдет 9 ноября 2022 года на PS5 и PS4.

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