На просторах интернете появляется все больше информации о готовящейся к выходу игровой консоли Xbox нового поколения.

Как сообщает инсайдер TheGhostOfHope, известный по слухам о франшизе Call of Duty, новая часть шутера, выход которой запланирован на 2026 год, создается исключительно для следующего поколения Xbox – в отличие от Call of Duty 2025, которая выйдет на Xbox Series X|S.

Это значит, что Microsoft не хочет тянуть с выпуском нового Xbox, и он может оказаться в продаже раньше, чем ожидалось. Например, осенью 2026 года. Меж тем все слухи говорят о том, что PS6 выйдет не раньше 2027 года.

Правдивость данного инсайда косвенно подтверждает тот факт, что Microsoft с Xbox Series отказалась от обновления середины цикла поколения – в отличие от Sony с PS5 Pro. Таким образом, все силы могли быть брошены на создание полноценной консоли следующего поколения.