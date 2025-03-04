На просторах интернете появляется все больше информации о готовящейся к выходу игровой консоли Xbox нового поколения.
Как сообщает инсайдер TheGhostOfHope, известный по слухам о франшизе Call of Duty, новая часть шутера, выход которой запланирован на 2026 год, создается исключительно для следующего поколения Xbox – в отличие от Call of Duty 2025, которая выйдет на Xbox Series X|S.
Это значит, что Microsoft не хочет тянуть с выпуском нового Xbox, и он может оказаться в продаже раньше, чем ожидалось. Например, осенью 2026 года. Меж тем все слухи говорят о том, что PS6 выйдет не раньше 2027 года.
Правдивость данного инсайда косвенно подтверждает тот факт, что Microsoft с Xbox Series отказалась от обновления середины цикла поколения – в отличие от Sony с PS5 Pro. Таким образом, все силы могли быть брошены на создание полноценной консоли следующего поколения.
Есть шанс, что в новом поколении мы снова получим две версии консолей Xbox: одна стационарная, а другая – портативная, для конкуренции с Steam Deck. Предположительно, релиз приурочат к 25-летию первого Xbox. Точная дата, на которую выпадает годовщина – 15 ноября 2026 года.
Напомним, актуальные Xbox Series X / S вышли осенью 2020 году. Цифры показывают, что продажи консолей почти вдвое отстают от PS5. Возможно, Microsoft видит в раннем запуске нового поколения шанс нарастить продажи.
Напомним, что до конца 2025 года на рынке появится Switch 2. Консоль стала крупнее, Joy-Con теперь крепятся с помощью магнитов, также подтверждена обратная совместимость с играми для Switch. Больше подробностей должны рассказать на ближайшей Nintendo Direct – мероприятие пройдет 2 апреля.
По слухам, Sony объединились c AMD для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто устройство для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.