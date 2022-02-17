На такое достижение способен только истинный фанат.

The Elder Scrolls V: Skyrim вышла десять лет назад, но нисколько не устарела. В игре продолжают развлекаться тысячи пользователей, а отдельные фанаты даже ставят впечатляющие рекорды. Недавно своим достижением поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом i-am-not-fish. Он потратил 600 часов, чтобы прокачать все навыки персонажа до максимума.

Доказательством рекорда энтузиаста служит ролик, который опубликован ниже. На видео показывается древо умений, где каждая ветка полностью освоена. Пользователь набрал во всех дисциплинах 100 очков и достиг 252 уровня героя.

Прокачка в Skyrim реализована интересным способом. Каждая из веток повышается, когда игрок выполняет определенные действия. Например, чтобы выросло владение одноручным мечом, нужно сражаться с использованием этого вида оружия. А раз i-am-not-fish прокачал все дисциплины, значит — ему приходилось постоянно менять деятельность. Он должен был подолгу создавать зелья, ковать и улучшать снаряжение, использовать заклинания разных школ магии и так далее.

Кратко о достижениях фанатов Skyrim

Игрок под ником Mitten Squad закончил сюжетную кампанию в проекте, применяя лишь факелы в качестве оружия и суп для лечения.

Энтузиаст Harlen_Sinclair прокачался до 241 уровня в стартовой локации Skyrim. Это сильно усложнило дальнейшее прохождение.

Пользователь Boom, LLC Robotater завершил проект, играя на картошке.

Фанат под псевдонимом TheFogFrog прошел Skyrim с помощью одних лишь удочек.

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