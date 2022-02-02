NPC спас пользователя от значительной потери времени.

Открытый мир и симуляция жизни в The Elder Scrolls V: Skyrim часто приводят к интересным ситуациям. Например, ранее один из игроков показал, как великан помог ему расправиться с врагами. А недавно не менее удивительной историей поделился посетитель форума Reddit под псевдонимом Poziedon. Он рассказал, что стражник спас его от дракона, но сам при этом погиб. В качестве благодарности пользователь устроил NPC почетные похороны.

Читайте такжеЭнтузиаст придумал, как сделать Skyrim бесконечной игрой – он добавил тысячи квестовПо словам Poziedon, он встретился с драконом и едва не погиб в стычке. В решающий момент к драке присоединился стражник. Отважный воин атаковал противника и спас пользователя от гибели. Однако помощь стояла неигровому персонажу жизни.

Poziedon рассказал, что в случае смерти ему пришлось бы загружать сохранение, сделанное полчаса назад. То есть пользователь потерял бы значительную часть прогресса. В качестве благодарности игрок устроил стражнику настоящие похороны. Он поместил тело мертвого персонажа на деревянные бруски и организовал сожжение. Таким способом Poziedon почтил память NPC в духе старых традиций.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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