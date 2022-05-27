Игроков ждет расширенная версия района "Пасифика".

Новые персонажи, расширенная версия района "Пасифика" и влияние на одну из концовок — вот что предложит первое сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077. Пользователей также ждет много заданий и случайных событий.

Информация об этом появилась на Reddit. Посетитель форума под псевдонимом Nihas0 выложил файлы, которые якобы взяты из будущей добавки. В них присутствуют диалоги и описание отдельных сцен.

Если верить опубликованным данным, то сюжетное дополнение включает шесть основных заданий и семь крупных побочных квестов. Добавка также отметится множеством мелких второстепенных миссий и случайных событий. В истории одна из центральных ролей отведена девушке по имени Songbird, которой ранее не было в Cyberpunk 2077. При этом ее имя изначально фигурировало в коде и вырезанных файлах.

Местом действия дополнения станет расширенная версия "Пасифики". Район обзаведется несколькими новыми локациями. Еще один интересный момент — влияние DLC на концовки оригинальной игры. Если пройти добавку, то финал за "Арасаку" с участием Ханако будет более масштабным.

Западные журналисты, которые тщательно изучили слитые файлы, заметили, что в них почти не упоминается Джонни Сильверхенд. Либо реплики с героем не попали в утечку, либо он не участвует в дополнении.

Подробнее о первой сюжетной добавке к Cyberpunk 2077

Официальные подробности сюжета и геймплея DLC пока не поступали. CD Projekt RED планирует начать рекламную кампанию проекта во второй половине 2022 года. То есть во время летних игровых презентаций пользователям могут представить дебютный трейлер.

Дополнение к Cyberpunk 2077 станет последним релизом CDPR на своем проприетарном движке REDEngine. Далее студия полностью перейдет на Unreal Engine 5.

Добавку планируют выпустить в 2023 году, однако точные сроки пока не называются.

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