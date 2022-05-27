Новые персонажи, расширенная версия района "Пасифика" и влияние на одну из концовок — вот что предложит первое сюжетное дополнение к Cyberpunk 2077. Пользователей также ждет много заданий и случайных событий.
Информация об этом появилась на Reddit. Посетитель форума под псевдонимом Nihas0 выложил файлы, которые якобы взяты из будущей добавки. В них присутствуют диалоги и описание отдельных сцен.
Если верить опубликованным данным, то сюжетное дополнение включает шесть основных заданий и семь крупных побочных квестов. Добавка также отметится множеством мелких второстепенных миссий и случайных событий. В истории одна из центральных ролей отведена девушке по имени Songbird, которой ранее не было в Cyberpunk 2077. При этом ее имя изначально фигурировало в коде и вырезанных файлах.
Местом действия дополнения станет расширенная версия "Пасифики". Район обзаведется несколькими новыми локациями. Еще один интересный момент — влияние DLC на концовки оригинальной игры. Если пройти добавку, то финал за "Арасаку" с участием Ханако будет более масштабным.
Западные журналисты, которые тщательно изучили слитые файлы, заметили, что в них почти не упоминается Джонни Сильверхенд. Либо реплики с героем не попали в утечку, либо он не участвует в дополнении.
Подробнее о первой сюжетной добавке к Cyberpunk 2077
- Официальные подробности сюжета и геймплея DLC пока не поступали. CD Projekt RED планирует начать рекламную кампанию проекта во второй половине 2022 года. То есть во время летних игровых презентаций пользователям могут представить дебютный трейлер.
- Дополнение к Cyberpunk 2077 станет последним релизом CDPR на своем проприетарном движке REDEngine. Далее студия полностью перейдет на Unreal Engine 5.
- Добавку планируют выпустить в 2023 году, однако точные сроки пока не называются.